Meksika'da 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.
YERİN 50 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.