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    • Dünya
    • 08.09.2021 06:17
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    • 08.09.2021 06:17
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    Meksika'da 6,9 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Son dakika haberi! Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi. Meydana gelen deprem sonrası tsunami uyarısı yaptı.

    AA
    6.9’la sallandılar! Tsunami uyarısı yapıldı

    Meksika'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

    YERİN 50 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
    Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.
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