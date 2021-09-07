Kanada Başbakanı Trudeau seçim ziyaretinde taşlandı

Kanada'da 20 Eylül 2021 tarihinde yapılacak federal erken seçimde, parlamentonun 338 yeni üyesi belirlenecek.

Erken seçimlerde 27,3 milyon seçmen, 20 binden fazla seçim merkezinde açılacak 105 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

Kanada'da 2019 yılında yapılan federal seçimlerde, kayıtlı seçmenlerden 18 milyon 350 bini oy kullanmıştı.

Halen 155 sandalye ile Kanada Federal Parlamentosunda birinci parti olan Justin Trudeau'nun Liberal Partisi, tek başına iktidar için gerekli olan 170 milletvekilliğini yakalayamadığı için azınlık hükümeti durumunda bulunuyor.

Kanada'da bundan önceki seçimler Ekim 2019'da yapılmış, bir sonraki seçimlerin Ekim 2023'te yapılması öngörülmüştü.