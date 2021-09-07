Gine'de darbeciler geçiş hükümeti için çalışmalara başladı

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.