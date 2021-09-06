Dünyanın konuştuğu açıklama: Başka şansımız yok, Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirilerine devam eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham BBC'ye verdiği röportajda, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz" dedi.
AFGANİSTAN'A DÖNMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK
Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyledi.
TERÖRİSTLER BURAYI GÜVELİ BİR SIĞINAK HALİNE GETİREBİLİR
Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, "Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir" dedi
BAŞKA BİR 9/11 ŞANSI TAVAN YAPTI
Daha önce de ABD Başkanı Biden'ın tarihi çekilme fiyaskosuyla ilgili görevden alınması çağrısında bulunan Graham "Başka bir 9/11 şansı tavan yaptı" dedi.
TALİBAN, PENCŞİR VİLAYETİNİ TAMAMIYLA KONTROLÜNE ALDIĞINI DUYURDU
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.