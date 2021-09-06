Dünyanın konuştuğu açıklama: Başka şansımız yok, Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirilerine devam eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham BBC'ye verdiği röportajda, "Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz" dedi.

AFGANİSTAN'A DÖNMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyledi.