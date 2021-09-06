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    • Dünya
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    • 07.09.2021 01:04
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    Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier hastaneye kaldırıldı

    Son dakika haberi... Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

    İHA
    Alman bakan hastanelik oldu

    Alman Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier Ekonomi Komitesi toplantısında rahatsızlanınca ambulansla Berlin Charité hastanesine kaldırıldı.

    Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) milletvekili 63 yaşındaki Ekonomi Bakanı Ekonomi Komitesi toplantısına katılanlar, bakanın halsizliğinden şikayet ettiği konuşmak için kelime bulmakta zorlandığı belirtilirken, çağrılan doktorun yaptığı ilk müdahaleden sonra Bakan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bakanın sağlık durumuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

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