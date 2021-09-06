6 Filistinli tutuklu İsrail en yüksek güvenlikli hapishanesinden tünel kazarak kaçmayı başardı

Filistin'de sivil toplum örgütlerinden esirler ve insan haklarıyla ilgilenen Vicdan Kurumu'nun sitesine göre, Gilboa cezaevi İsrail'deki en sıkı hapishanelerden biri olup, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.

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