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    • 06.09.2021 12:28
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    SON DAKİKA: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi!

    Gelen son dakika haberine göre, Sadi Kaddafi ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti. Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Muammer Kaddafi’nin oğlu İstanbul’da

    Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı. Güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamada, Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti.

    Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.

    Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

    Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

    Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

    "UZLAŞI SAĞLAMADAN YOL ALAMAYIZ"
    Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, tahliye kararını doğruladı.

    Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlamadan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan da devletin dirliğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kaddafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararının uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı." ifadelerine yer verdi.


        UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
        Arap Baharı ile devrilen Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin hapiste olan oğlu Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi.

        Libya'da serbest bırakılan Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kaddafi, 2011 yılında NATO'nun desteklediği ayaklanma sırasında Nijer'e kaçmış ancak 2014 yılında Libya'ya iade edilmiş ve o tarihten beri de Trablus'ta hapiste tutulmuştu.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi özel uçakla İstanbul'a geldi!
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