Japonya'da trafik kazasında ihmali saptanan 90 yaşındaki bürokrata 5 yıl hapis

Buna göre mahkeme, 2 yıl önceki kazada hatayla fren yerine gaz pedalına basıp aracın hızlandırarak bir kadın ve çocuğun ölmesine, 9 kişinin yaralanmasına neden olan İizuka'yı 5 yıl hapis cezası verdi. Savcılar 7 yıl hapis cezası talep etmişti.

Hüküm açıklayan Heyet Başkanı Hakim Şimotsu Kenji, İizuka'ya yönelik "Sorumluluğunuzu ve ihmalinizi kabul etmenizi ve matem tutan aileden içten özür dilemenizi ümit ediyorum." dedi.