Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında silah sesleri! Darbe girişimi iddiası

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.
FRANSIZLAR "DARBE" DEDİ
Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti.
Mamady Doumbouya
Derginin haberinde, GFS'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, bir süredir birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi.
CONDE 3. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti.