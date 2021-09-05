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    • Dünya
    • 05.09.2021 14:26
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    • 05.09.2021 15:38
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    Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında silah sesleri! Darbe girişimi iddiası

    Son dakika haberine göre Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri yükseldi. Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti.

    AA
    O ülkede büyük şok! Darbe girişimi iddiası

    Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

    FRANSIZLAR "DARBE" DEDİ
    Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti.


    Mamady Doumbouya

    Derginin haberinde, GFS'nin başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, bir süredir birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini istediği belirtildi.

    CONDE 3. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
    Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de GFS'nin başına getirilmişti.

        Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

        Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

        ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK TARTIŞMALARI
        Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

        Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 aralıkta sona eren 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

        83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

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