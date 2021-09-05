Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında silah sesleri! Darbe girişimi iddiası

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

FRANSIZLAR "DARBE" DEDİ

Fransız Jeune Afrique dergisi ise olayın darbe girişimi olduğunu ve Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) tarafından yapıldığını iddia etti.