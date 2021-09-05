Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 05.09.2021 18:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.09.2021 18:30
    ABONE OL

    Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyan darbeciler devlet televizyonunu basıp bildiri okudu

    Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyduğu belirtilen Mamady Doumbouya ve beraberindeki askerler devlet televizyonu RTG'de darbe açıklaması yaptı. Ülkenin hava ve kara sınırlarının kapatıldığını bildiren Doumbouya, yeni bir anayasa hazırlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkan Conde'nin nerede olduğuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Gine’de askerden darbe açıklaması

    Gine'de Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Mamady Doumbouya ve beraberindeki bir grup asker, RTG'de canlı yayına çıktı.

    Doumbouya, anayasayı, hükümeti, kurumları feshettiklerini ve en kısa sürede halkın da katılımıyla yeni bir anayasa hazırlayacaklarını belirtti.

    Hava ve kara sınırlarının kapatıldığını kaydeden Doumbouya, en kısa sürede bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

    Cumhurbaşkan Conde'nin nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.



    Doumbouya, gün içinde Twitter'da paylaşılan videosunda, Conde'nin ellerinde olduğunu söylemişti.

    Birliğinin Savunma Bakanlığından ayrılarak bağımsız hale gelmesini isteyen Doumbouya'nın bir süredir hükümetle bazı sorunlar yaşadığı biliniyordu.

    Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonunda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirilmişti.

    "SAÇININ TELİNE BİLE DOKUNMADIK DEĞİL Mİ?"
    Nerede tutulduğu henüz bilinmeyen Conde'nin Twitter'da paylaşılan videosunda, bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" dediği görülmüştü.



        Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

        Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.



        ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIK TARTIŞMALARI
        Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

        Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

        83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        O ülkede büyük şok! Darbe girişimi iddiası
        Haberler Dünya Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi alıkoyan darbeciler devlet televizyonunu basıp bildiri okudu
            SON DAKİKA