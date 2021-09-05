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    • Dünya
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    • 05.09.2021 18:55
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    Afrin kana bulandı! 3 ölü, 3'ü çocuk 6 yaralı...

    Afrin merkez Eşrefiye Mahallesinde park halindeki bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 sivil yaralandı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    AA
    Afrin kana bulandı! 3 ölü, 6 yaralı

    Afrin'de patlama meydana geldi...

    Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.23 sıralarında Afrin'in Eşrefiye Mahallesinde park halindeki bir aracın infilak ettirildiği belirtildi.



    Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 sivil de yaralandı.



    Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

        Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldı.



        "PKK/YPG'YE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
        Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Afrin'deki patlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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