Afrin kana bulandı! 3 ölü, 3'ü çocuk 6 yaralı...





"PKK/YPG'YE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Afrin'deki patlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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