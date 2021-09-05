Afrin kana bulandı! 3 ölü, 3'ü çocuk 6 yaralı...

Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 sivil de yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 6 sivil de yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldı.
"PKK/YPG'YE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Afrin'deki patlamaya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ benzeri terör saldırılarına devam ediyor. Afrin şehir merkezinde bombalı araç patlatan insanlık düşmanı teröristler 3 masum sivili katlederken, 3'ü çocuk olmak üzere 6 masum sivili de yaraladı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verildi.