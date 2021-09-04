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    ABD'de 2005 yılında çekilen Goal gilmi gerçek hayata taşındı: İlk tebrik mesajını başrol oyuncusu Kuno Becker attı

    ABD'de 2005 yılında çekilen Goal filmi, sahnelerden sahalara taşındı! Santiago Munez’in Meksika’dan Newcastle United’a varan hikayesini anlatan filmin aynısı gerçek hayatta yaşandı.

    Yılın GOAL’ü

    ABD'de 2005 yılında çekilen Goal gilmi gerçek hayata taşındı. Senaryoya göre, Meksika'dan yasadışı yollarla ABD'ye geçen Santiago Munez'in tek hayali futbolcu olmaktı. Bu sırada eski bir İngiliz Newcastle United futbolcusuyla tanışınca İngiltere'ye gitmeyi başardı. Newcastle United'la anlaştı. Filmin doruk noktasında Munez, Liverpool'a karşı galip gelerek kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girmesini sağlıyordu.

    Yayınlandığı yıl büyük ilgi gören bu film sahnelerden sahalara taşındı. Hem de Santiago Munoz adıyda. Newcastle United, 19 yaşındaki Meksikalı Munoz ile anlaştığını açıkladı. Meksikalı bir göçmen olan forvetle 18 aylık kira sözleşmesi yapıldığı doğrulandı. İlk tebrik mesajını ise filmin başrol oyuncusu Kuno Becker attı: Hoşgeldin Santiago!

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    Haberler Dünya ABD'de 2005 yılında çekilen Goal gilmi gerçek hayata taşındı: İlk tebrik mesajını başrol oyuncusu Kuno Becker attı
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