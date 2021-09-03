Taliban’ın sözcüsü BBC Arapça'nın sunucusunu ti'ye aldı: Kur'an'ı sizin görüşlerinize göre mi tefsir edelim?

Kadın haklarını engelleneceğini söyleyen BBC Arapça sunucusu Nuran Selam, şimdiye kadar süregelen Batı propagandasını tekrarladı. Sözcü Naim Kur'an'ı yanlış anladıklarını söyleyen BBC sunucusu Nuran Selam'a, "Kur'an'ı sizin görüşlerinize göre mi tefsir edelim?" sorusunu sordu.

BBC SUNUCUSUNU Tİ'YE ALDI: KURAN'I BİZE TESFİR EDER MİSİNİZ?

İşte o tartışma:

BBC Sunucusu Nuran Selam: Kadınlar elbette şer'i haklarını elde etmeli. Ama soru şu ki, şeriatı kim tefsir edecek? Eğitimsizliğin yaygın olduğu, Kur'an'ı dahi okuyamayanların çok olduğu bir ülkede siz şeriattaki kadın haklarını yanlış mı anlıyorsunuz?