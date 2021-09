Afganlar, paralarını çekmek için günlerce kuyrukta bekliyor (Dünya haberleri)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bankaların önünde uzun kuyruklar oluşuyor.Taliban'ın Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor. Kabil'de bankaların bulunduğu Şehrinov Caddesi'nde banka önlerinde bekleyen Afganlar, haftalık en fazla 20 bin Afgani (yaklaşık 200 dolar) çekebiliyor. Bankaların önünde Taliban'ın güvenlik önlemi aldığı, izdihamı önleme için insanları sıraya dizdiği görülüyor.

ABD'DE SELAKET

ABD'nin Louisiana eyaletinde büyük hasara yol açan Ida Kasırgası, bu kez ülkenin doğusuna şiddetli yağış getirdi. New York ve New Jersey'de acil durum ilan edildi. New York'taki sel felaketinde metro istasyonları, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Hayatın durma noktasına geldiği eyalette en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.