New York ve New Jersey'de acil durum ilan edildi! Metro istasyonları ve havalimanı sele teslim

New York sakini metro istasyonlarında ve caddelerdeki yarıya kadar suya saplanan araçlarda mahsur kaldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda New York'ta acil durum ilan edildiğini duyurarak, "Şehir genelinde rekor seviyedeki yağmur, sel ve yollarımızdaki tehlikeli koşullarla bu gece tarihi bir hava olayına tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı.