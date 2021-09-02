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    • Dünya
    • 02.09.2021 11:26
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    • 02.09.2021 11:45
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un gitgide zayıflıyor! Boynu göründü

    Bir sene önce yaklaşık 140 kilo olan Kim Jong-Un, zayıflamaya devam ediyor. Yüz hatları belirginleşen hatta görünmeyen boynu ortaya çıkan Kuzey Kore lideri hasta mı? İşte Jong-Un'un son hali...

    Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) verdiği kilolarla yine gündemde. Jong-Un başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden çok daha zayıf haliyle dikkat çekti.

    Gençlik Günü kutlamala beyaz bir gömlek giyen Kim'in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıkması gündem oldu.

    Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim'in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor.

        Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim'in 44 kilo verdiği düşünülürken, Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor. Hatta diyet mi yaptığı yoksa sağlık problemi olduğumu tartışılıyor.

        İşte Kim Jong-Un önceki fotoğrafları...

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        Kim Jong-Un zayıfladı, boynu ortaya çıktı
        Haberler Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un gitgide zayıflıyor! Boynu göründü
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