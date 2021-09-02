Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un gitgide zayıflıyor! Boynu göründü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) verdiği kilolarla yine gündemde. Jong-Un başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden çok daha zayıf haliyle dikkat çekti.
Gençlik Günü kutlamala beyaz bir gömlek giyen Kim'in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıkması gündem oldu.
Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim'in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor.