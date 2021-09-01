Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 01.09.2021 21:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.09.2021 21:50
    ABONE OL

    Son dakika: ABD'de Ida Kasırgası'nın şiddeti büyüyor! Stoklar tükendi, uzun kuyruklar oluştu...

    Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde etkisini artıran ve büyük bir yıkıma neden olan Ida Kasırgası ülke genelinde stok sıkıntısı yarattı. Vatandaşlar özellikle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştururken fiyatlarda da kısa sürede artış yaşandı.

    AA
    Stoklar tükendi, uzun kuyruklar oluştu...

    Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde etkisini artıran ve büyük bir yıkıma neden olan Ida Kasırgası ülke genelinde stok sıkıntısı yarattı. Vatandaşlar özellikle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştururken fiyatlarda da kısa sürede artış yaşandı.

    Ida Kasırgası'nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.

    POMPALAR ARTIK ÇALIŞMIYOR
    Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.

        Ida Kasırgası nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 90'dan fazlasının durduğu ve ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yakıt arzına destek olmak için Louisiana ve Mississippi'deki Temiz Hava Kanunu düzenlemelerini askıya aldığını belirtildi.

        ABD'nin doğu yakasına yakıt sağlayan Colonial Pipeline, güvenlik nedeniyle kasırga sırasında kapanırken, pazartesi günü faaliyete yeniden başladığını duyurdu.

        FİYATLARDA ARTIŞ
        GasBuddy, kasırganın ardından ülkede benzin fiyatlarının galon başına ortalama 6 sent yükseldiğini belirtti.

            Eyaletteki yaygın elektrik kesintisi ise sürüyor. ABD'de elektrik kesintilerini takip eden Poweroutage.us sitesi Louisiana'da halen 985 bin hanenin elektriksiz olduğunu gösteriyor.

            New Orleans'ın doğu bölümünde altyapı hasarını giderdiklerini açıklayan eyaletin en büyük elektrik dağıtım şirketi Entergy, eyaletin tamamında elektriklerin gelmesinin 3 hafta sürebileceğini belirtiyor.

            Ulusal Meteoroloji Hizmetlerinin sıcak hava uyarısı yayınladığı bölgede, hava şartlarının hasar giderme çalışmalarını yavaşlatması bekleniyor.

            Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan ve ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, "Kategori 4: son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirilen İda, 29 Ağustos'ta Louisiana kıyılarını etkisi altına almıştı.

                Kasırga Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde 4 kişinin ölümüne yol açarken 1,1 milyondan fazla hanede elektrik kesintisine neden oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                DEVA Partili FETÖ’cü Yunan’a kaçarken yakalandı!
                Haberler Dünya Son dakika: ABD'de Ida Kasırgası'nın şiddeti büyüyor! Stoklar tükendi, uzun kuyruklar oluştu...
                    SON DAKİKA