Son dakika: ABD'de Ida Kasırgası'nın şiddeti büyüyor! Stoklar tükendi, uzun kuyruklar oluştu...

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde etkisini artıran ve büyük bir yıkıma neden olan Ida Kasırgası ülke genelinde stok sıkıntısı yarattı. Vatandaşlar özellikle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştururken fiyatlarda da kısa sürede artış yaşandı.
Ida Kasırgası'nın ardından elektrik kesintilerinin devam ettiği Louisiana eyaletinde benzin sıkıntısının baş gösterdiği bildirildi.
POMPALAR ARTIK ÇALIŞMIYOR
Benzin takip hizmeti GasBuddy, New Orleans ve Baton Rouge şehirlerinde benzin istasyonlarının yarısından fazlasında stokların bittiğini gösterirken, elektrik kesintisinin yaşandığı bölgelerde benzin istasyonlarında pompalar çalışmıyor.