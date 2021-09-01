Son dakika: ABD'de Ida Kasırgası'nın şiddeti büyüyor! Stoklar tükendi, uzun kuyruklar oluştu...

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde etkisini artıran ve büyük bir yıkıma neden olan Ida Kasırgası ülke genelinde stok sıkıntısı yarattı. Vatandaşlar özellikle benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştururken fiyatlarda da kısa sürede artış yaşandı.