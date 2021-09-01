ABD’nin 20 yıl önce girdiği Afganistan’dan son askeri böyle ayrıldı

ABD, 20 yıl önce 11 Eylül saldırılarından sonra El-Kaide bahanesiyle Afganistan'a girdi. Bölge halkı, büyük eziyet çekti. Taliban, sonunda yönetimi ele geçirdi. Yapılan anlaşma gereği, ABD ve müttefikleri Kabil'den çekildi. Tahliyeler için verilen süre dün bitti.
123 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
ABD de son askerini önceki gece böyle çekti. Tümgeneral Chris Donahue'nun Afgan topraklarından ayrılırken kameralara yansıyan bu görüntüsü, tarihe geçti. Bugüne kadar Afganistan'dan 123 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bu arada büyükelçiliğini kapatan ABD, Kabil ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldığını bildirdi.
Sovyetler Birliği yıllarca Afganistan'la savaştı. Sonunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 15 Şubat 1989'da general Boris Gromov de Kabil'den böyle ayrılmıştı.
123 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
ABD de son askerini önceki gece böyle çekti. Tümgeneral Chris Donahue'nun Afgan topraklarından ayrılırken kameralara yansıyan bu görüntüsü, tarihe geçti. Bugüne kadar Afganistan'dan 123 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Bu arada büyükelçiliğini kapatan ABD, Kabil ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldığını bildirdi.
Sovyetler Birliği yıllarca Afganistan'la savaştı. Sonunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. 15 Şubat 1989'da general Boris Gromov de Kabil'den böyle ayrılmıştı.