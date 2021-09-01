ABD basını Ay Yıldız Projesi'ni konuşuyor: Pentagon'dan büyük olacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında katıldığı Ay Yıldız Projesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." dedi.
SON TEKNOLOJİ, ÇEVREYE DUYARLILIK...
Alanda inşa edilecek binalar, son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra çevreye duyarlı olacak. ABD merkezli haber sitesi Business Insider, projenin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha büyük olacağına vurgu yaptı.
PENTAGON İLE KARŞILAŞTIRDILAR
Haberde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak." denildi. Binaların tasarımıyla ortaya ay-yıldız şeklinin çıktığı, projenin 2023'te tamamlanacağı kaydedildi.