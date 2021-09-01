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    • Dünya
    • 01.09.2021 14:16
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    • 01.09.2021 14:25
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    ABD basını Ay Yıldız Projesi'ni konuşuyor: Pentagon'dan büyük olacak!

    30 Ağustos’ta Başkan Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni gerçekleşen Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi ABD basınında gündem oldu. Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'a rakip olacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahını manşetine taşıyan ABD merkezli internet sitesi Business Insider "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak” ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında katıldığı Ay Yıldız Projesi, dünyada büyük yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz." dedi.

    SON TEKNOLOJİ, ÇEVREYE DUYARLILIK...
    Alanda inşa edilecek binalar, son teknolojiyle donatılmasının yanı sıra çevreye duyarlı olacak. ABD merkezli haber sitesi Business Insider, projenin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha büyük olacağına vurgu yaptı.

    PENTAGON İLE KARŞILAŞTIRDILAR
    Haberde, "Türkiye'nin Ay Yıldız askeri kompleksi, Pentagon'dan daha büyük olacak." denildi. Binaların tasarımıyla ortaya ay-yıldız şeklinin çıktığı, projenin 2023'te tamamlanacağı kaydedildi.

        "TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRMA MİSYONU"
        Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." ifadesi paylaşıldı ve şöyle denildi: "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu."

        "YERLİ ÜRETİME ODAKLANDILAR"
        Öte yandan Türkiye'nin savaş gemisi ve tasarımı dahil yerli silah ve askeri teçhizat üretimine odaklandığı belirtilerek, İHA ve SİHA'ların bu alanda ABD'nin MQ-9 Reaper aracına rakip olduğuna dikkat çekildi.

        AY YILDIZ PROJESİ NEDİR?
        Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanması planlanıyor.
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