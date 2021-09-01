ABD basını Ay Yıldız Projesi'ni konuşuyor: Pentagon'dan büyük olacak!

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRMA MİSYONU"

Erdoğan'ın "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." ifadesi paylaşıldı ve şöyle denildi: "Ay Yıldız, Erdoğan'ın Türkiye'nin askeri gücünü artırma misyonunun sonuncusu."