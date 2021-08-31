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    • Dünya
    • 31.08.2021 12:03
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    • 31.08.2021 12:23
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    Suriye'de, Esed ve destekçilerinin saldırılarında gözlerini kaybeden 35 kişiye yüzme yarışması düzenlendi

    Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında gözlerini kaybeden 35 görme engelliye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla yüzme yarışması düzenlendi. Haberin detayları...

    AA
    Gözlerini kaybeden 35 Suriyeliye yüzme yarışması...

    Suriye'de faaliyet gösteren yerel derneklerden Şafak Derneği ile Görme Engelli Genel Kurulu Derneğinin iş birliğinde görme engelli bireylere yönelik "Kararlığımız Yumuşamayacak" adıyla düzenlenen etkinlikte dereceye giren görme engelli ilk 4 yarışmacıya çeşitli hediyeler verildi.

    Şafak Derneğinin İdlib'deki Mekeni Toplum Merkezi Sorumlusu Vaseem Asaad yaptığı açıklamada, özel ihtiyaçları olan kişilere destek olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

    Etkinlikte, Suriye'nin farklı bölgelerinden yarışmacıların yer aldığını ifade eden Assad, görme engelli 35 kişiye psikolojik destek olmak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yüzme yarışmasına doğuştan görme engelli ve Esed rejiminin saldırılarında gözlerini kaybedenlerin katıldığını aktardı.

        Hama'nın Batı kırsalından göç ederek İdlib kırsalına yerleşen görme engelli Enes Hammud da hayatında ilk defa bir yarışmaya katıldığını ve sevinçli olduğunu söyledi.

        Yarışmada birinciliği kazanan Hammud, zaferini ailesine ve bu etkinliği düzenleyen ve Şafak Derneği ile Görme Engelli Genel Kurulu Derneğine hediye ettiğini dile getirdi.

        Tüm görme engelli bireylere de mesaj gönderen Hammud, "Geleceğiniz parlak olacak. Kimse umudunu yitirmesin." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Dünya Suriye'de, Esed ve destekçilerinin saldırılarında gözlerini kaybeden 35 kişiye yüzme yarışması düzenlendi
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