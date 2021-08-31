ABD'den Taliban'a, 62 milyar sterlinlik savaş aracı kaldı

Amerika, 20 yıl sonra Afganistan'dan tamamen çekildi. Geride, uçak, helikopter, yüz binlerce silah, binlerce zırhlı araç, savaş botları ve kişiye özel kamuflaj üniformalar, yüksek teknolojili telsizler bıraktı. Değeri 62 milyar sterlini bulan bu savaş ganimetleri, Taliban'a bayram yaptırdı.

NELER BIRAKTILAR!

200'den fazla uçak ve helikopter...

20 bin Humvee kamyon ve 40 bin hafif taktik araç.

600 bin adet M4, M16, M24 tüfekleri.

Yüzbinlerce mermi!

16 bin gece gözlüğü,

163 bin iletişim aracı.

On binlerce üniforma...

Binlerce kask, zırh, bere.