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    • Dünya
    • 31.08.2021 11:22
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    • 31.08.2021 11:47
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    ABD'de Kovid-19 aşı karşıtı eylemlerin organizatörü Caleb Wallace koronavirüsten öldü

    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Caleb Wallace, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    AA
    Aşı karşıtlarının başıydı koronadan öldü

    ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.

    Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

    Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

    Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

    Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.
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    Haberler Dünya ABD'de Kovid-19 aşı karşıtı eylemlerin organizatörü Caleb Wallace koronavirüsten öldü
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