Son dakika: Türkiye, Avrupa Birliği'nin Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildi

Avrupa Komisyonu'nun 1 Temmuz itibarıyla faaliyete geçirdiği Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne Türkiye'nin dahil edildiği açıklandı.



Konuyla ilgili olarak SHGM resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:



"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"





Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, 19 Ağustos'ta Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikalarını tanıma kararı aldığını açıklamıştı.



Türkiye'de iki doz aşı olan kişiler, "Covid-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.