Son dakika: Kabil Havaalanı'na yönelik roketli saldırı girişimini DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bu sabah 5 roketle hedef alınmıştı. ABD'li bir yetkili, ateşlenen füzelerin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıklamıştı.
Yaşanan olayın ardından terör örgütü DEAŞ'tan, havaalanına düzenlenen saldırı girişimini üstlenme açıklaması geldi.
DEAŞ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik sabah saatlerinde düzenlenen saldırı girişimini DEAŞ'ın üstlendiği kaydedildi.