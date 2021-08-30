Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 'Kabil Havalimanı' kararı

BM Güvenlik Konseyi, Afganlar ile ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde kara ve havayolu ile ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti.

ABD, Fransa ve İngiltere tarafından konseye sunulan ve Afganlar ile ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde kara ve havayolu ile ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısı yapan karar BM Güvenlik Konseyinde oylandı.

Karara 13 ülke destek verirken, Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.