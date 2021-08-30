Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında

Caparov, bağımsızlık tarihinde kalkınma modeli arayışında olan ülkenin, trajediler de dahil olmak üzere bir dizi iç siyasi krize yol açan ve bir dereceye kadar kalkınmayı etkileyen çeşitli zorluklar, inişler ve çıkışlar ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Kırgızistan'da iş yapmak için elverişli bir ortamın yaratılması konusuna da değinen Caparov, bu alanda maliye, ulaştırma ve lojistik ile dış ticaret politikalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere radikal ekonomik reformların başladığını vurguladı.