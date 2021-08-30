İtalya'nın en büyük havayolu firması uçuşlarını durduruyor! 75 yıl önce kurulmuştu...

İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila, artık bilet düzenlemeyeceğini duyurdu. 15 Ekim'den sonraki uçuşlara bilet satmayı duran Alitaila'nın yerini farklı bir logoya sahip daha küçük bir şirket olan ITA alacak.

75 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

CNN'in haberine göre 75 yıl önce kurulan Alitalia, bir zamanlar İtalyanlar tarafından "kanatlı ok" olarak biliniyordu. Uçaklarında İtalyan bayrağı gibi renklendirilmiş büyük 'A' harfli popüler logosu vardı. Bu logo İtalya'nın denizaşırı ülkelerdeki en tanınmış sembollerinden biriydi.