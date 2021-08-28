Son dakika: ABD'den Afganistan açıklaması: Üst düzey 2 DEAŞ'lı öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yapıldı.
Kabil'i kana bulayan saldırıya karşın yapılan misillemenin detaylarını paylaşan Pentagon, "Üst düzey 2 DEAŞ Horasanlı öldürüldü" açıklamasını yaptı.
Pentagon Sözcüsü, saldırı ile ilgili "Detayları açıklamayacağım" dedi ve başka operasyonların da yapılabileceği sinyalini verdi.
İşte Pentagon'dan yapılan açıklamalardan öne çıkanlar;
General William Taylor: Deaş-Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ-Horasan öldürüldü, biri de yaralandı. Sıfır sivil zayiatından söz ediyoruz. Kendimizi koruma kapasitemizi sürdüreceğiz ve ufuk ötesi imkanlarımızı koruyacağız. Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor. Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız. Dün 32 Amerikan ordusu uçağı yaklaşık 4 bin personeli ülkeden kaçırdı. 34 koalisyon uçağı da kalktı. 2 bin 800 kişi ayrıldı bu uçaklarla. 66 uçak kalktı 24 saatlik süreçte.
Toplam tahliye edilen kişi sayısı 117 bini aştı. Bunların büyük kısmı Afgan sivillerden oluşuyor, yaklaşık 5 bin 400'ü ise Amerikan vatandaşı. Tehditler hala oldukça büyük ve ciddi. Askeri görevimiz bitmeye başladı, binlerce ordu mensubumuz bu önemli görevi tamamlamak için çaba harcıyor. Şu anda yaklaşık 8 bin Afgan sivile ev sahipliği yapıyoruz.