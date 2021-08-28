Son dakika: ABD'den Afganistan açıklaması: Üst düzey 2 DEAŞ'lı öldürüldü





İşte Pentagon'dan yapılan açıklamalardan öne çıkanlar;



General William Taylor: Deaş-Horasan planlayıcısını hedef aldık. İki üst düzey DEAŞ-Horasan öldürüldü, biri de yaralandı. Sıfır sivil zayiatından söz ediyoruz. Kendimizi koruma kapasitemizi sürdüreceğiz ve ufuk ötesi imkanlarımızı koruyacağız. Amerikan vatandaşları ve Afganları tahliye sürecimiz devam ediyor. 1400 kişi var havalimanında. Bugün ülkeden çıkmaları bekleniyor. Askeri uçaklara son ana kadar sivilleri de alacağız. Dün 32 Amerikan ordusu uçağı yaklaşık 4 bin personeli ülkeden kaçırdı. 34 koalisyon uçağı da kalktı. 2 bin 800 kişi ayrıldı bu uçaklarla. 66 uçak kalktı 24 saatlik süreçte.