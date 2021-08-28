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    • 28.08.2021 10:26
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Irak'a geldi

    Irak’ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi tarafından karşılandı. Birçok önemli ülkenin katıldığı zirveye Türkiye de resmi olarak davet edilmişti. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    Macron komşuya geldi

    Macron ve Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi" öncesi heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

    MACRON, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ İLE MÜCADELEDE IRAK'A DESTEĞİNİ YİNELEDİ

    İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Konuşmasında Irak'a desteğini yineleyen Macron, Bağdat'ta bugün düzenlenecek "Bölgesel Komşuluk Zirvesi" toplantısının, Irak için büyük bir başarı olduğunu ve bölgede istikrarın sağlanması için büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Macron, ülkesinin Irak'ın istikrarına önem verdiğini ifade ederken, terör örgütü DEAŞ'ın halen tehlike unsuru olduğunu ve terör örgütüyle mücadelede Irak'a desteğinin süreceğini vurguladı.

    SAVAŞ SONRASI ŞEHİRLERİN İMARI İÇİN FRANSIZ ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ AKTÖR

    DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Irak'ta yaşanan büyük göç dalgasına da değinen Macron, göçmenlerin evlerine dönmeleri konusunda Irak hükümetinin gösterdiği çabaları desteklediğini, savaş nedeniyle altyapısı yok olan şehirlerin imarı için Fransız şirketlerinin önemli rol oynadıklarını kaydetti.

        Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise Fransa'nın Irak'a verdiği destekten ve Bölgesel Komşuluk Zirvesi için gösterdiği çabadan dolayı Macron'a teşekkür etti. Ülkesi ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin stratejik ortaklığa dayalı olduğunu belirten el-Kazımi, iki ülke arasında özellikle altyapı konusunda çok önemli ekonomik projelerin olduğunu, bu projelerin başlatılması için tüm engelleri aşma konusunda gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        "BÖLGESEL KOMŞULUK ZİRVESİ"

        Irak'ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılması planlanan toplantı, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılması üzerine uluslararası bir zirve toplantısına dönüştü. Bağdat'ta yapılacak toplantıda İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan'daki siyasi kriz, Suriye'deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

        "BÖLGESEL KOMŞU ÜLKELER ZİRVESİ'NDE" GÜVENLİK VE EKONOMİ ELE ALINACAK

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta ay sonunda düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi"nde Irak'ta güvenliğin sağlanması ve ekonomi konularının ele alınacağı belirtildi.

            Hükümet Sözcüsü ve Kültür Bakanı Hasan Nazım, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ay sonunda yapılacak zirveye komşu ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan önemli ülkelerin katılacağını belirtmişti.

            Zirvede, öncelikli olarak, Irak'ta istikrarın sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Nazım, bölge ülkeleri istikrarlı olduğunda bunun Irak, bölge ve komşu ülkelere de yansıdığını vurguladı.

            Bakan Nazım, Irak'ın elektrik, petrokimya, okul inşası, eğitim projeleri, tarım ve kültür dahil olmak üzere komşu ülkelerle büyük ekonomik ortaklıkları olduğu için zirvenin ikinci gündem maddesinin de ekonomi olacağını aktardı.

            Nazım ayrıca, zirvede ekonomi, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili önemli kararlar alınacağı bilgisini verdi.

                Irak geçen günlerde, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) resmi olarak zirveye davet etmişti.

                Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde zirveye katılacağını iletmişti.

                IRAK SURİYE REJİMİNE DAVET GÖNDERİLMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

                Irak Dışişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan "Bölgesel Komşu Ülkeler Zirvesi" için Suriye'deki Beşşar Esed rejimine davet gönderildiği iddialarını yalanlamıştı.

                Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak hükümetinin Bağdat'ta düzenlenecek komşu ülkeler zirvesine Suriye hükümetini davet ettiği haberleri çıktı. Bahsedilen davetle Irak hükümetinin hiçbir ilgisi yok. Resmi davetler hükümet kanalından Başbakan adına gönderilir. Hiçbir tarafın davet götürme yetkisi yok." ifadelerine yer verildi.
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