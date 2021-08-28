Binlerce Afgan, yine DEAŞ’ın ölüm kustuğu su kanalında!

Afganistan Kabil Havaalanı çevresinde önceki gün yapılan DEAŞ saldırısında, 13 ABD askeri ile 200'ün üzerinde Afgan vatandaşı ve Taliban üyesi öldü. Bu, ABD'nin Afganistan'da bir günde en ölümcül kaybı oldu.





Saldırıda en az 150 kişi de yaralandı. Buna rağmen Taliban'dan kaçan binlerce Afgan, dün yine katliamın yaşandığı bölgeye akın etti. Hala kanları ve elbiseleri yerlerde olan su kanalından havaalanına girmek için Afganlar birbiriyle mücadele etti.



Bu arada ABD Başkanı Jeo Biden, saldırıyı üstlenen DEAŞ'ın Horasan Kolu'nun adım adım izlendiğini, intikamın alınacağı bildirdi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ise Kabil üzerinde Apache saldırı helikopterleri, MQ-9 Reaper dronları, F-15 savaş uçakları ve AC-130 uçaklarının devriye gezdiğini belirtti.



DEAŞ'ın bu tür saldırılarının devam edebileceğini kaydetti.





Taliban militanları, Kabil sokaklarında güvenlik önlemlerini sıklaştırdı. Kadınları evden çıkmamaları için uyardı.





NOTLAR: EN KANLI ÖRGÜT

DEAŞ-K (Khorasan), Afganistan'da bugüne kadar ortaya çıkan en kanlı grup olarak biliniyor. 2013'te El Kaide'nin Irak kolundan ayrıldı. DEAŞ'a bağlandı. Bu grup, Taliban'ı "kafir" olarak görüyor.



İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi.

Almanya ve Yeni Zelanda tahliyelerini tamamladı.



İngiltere, 'Kabil üzerinde 25 bin fitin altından uçmayın' tavsiyesi yaptı.



