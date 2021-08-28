Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.08.2021 00:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2021 00:55
    ABONE OL

    ABD Başkanı Joe Biden'dan 'Kabil' açıklaması: 24-36 saat içerisinde havaalanına yeni bir saldırı olabilir

    ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki durumu "son derece tehlikeli" olarak niteleyerek, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik bir saldırının daha düzenlenebileceğini belirtti. Biden, "Menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz" dedi.

    ABD duyurdu! Kabil’de yeni saldırılar olabilir

    Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, toplantıda ABD güçlerinin önceki gün DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısını ele aldıklarını aktardı.



    "BEDELİNİ ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
    Biden, "Bu saldırı son değildi. O (Kabil'de 13 Amerikan askerinin öldürüldüğü) menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



    "24 İLE 36 SAAT İÇİNDE..."
    Askerlerinin güvenliğine öncelik vermek üzere her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler." değerlendirmesinde bulundu.
        Koronavirüste son durum
        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden'dan 'Kabil' açıklaması: 24-36 saat içerisinde havaalanına yeni bir saldırı olabilir
            SON DAKİKA