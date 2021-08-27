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    • Dünya
    • 27.08.2021 09:47
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    • 27.08.2021 09:47
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    Almanya'da aşırı sağcı partiden Atatürk'e büyük saygısızlık

    Almanya'da genel seçimlere az bir süre kala partiler çalışmalarına hız verirken, aşırı sağcı parti AfD adayının Atatürk'ü kullandığı afişi sosyal medyada büyük tepki topladı. Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz bilinmezken, Almanya’da yaşayan Türk toplumu Atatürk’ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki göstererek “Bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

    Almanya’da Atatürk üzerinden provokasyon

    Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler için çalışmalar sürerken, aşırı sağcı parti AfD'den aday olan Marcel Goldhammer'in kullandığı afiş, hem ülkede hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

    Afişte, Goldhammer'in fotoğrafıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi de kullanılırken, hem Türkçe hem de Almanca olarak "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" ifadelerine yer verildi.

    Marcel Goldhammer'in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia edilirken, ne Goldhammer'in ne de AfD'nin resmi sosyal medya hesaplarında afişler bulunmuyor.

    "ŞİDDETLE KINIYORUZ"
    Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz bilinmezken, Almanya'da yaşayan Türk toplumu Atatürk'ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki göstererek "Bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

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    Haberler Dünya Almanya'da aşırı sağcı partiden Atatürk'e büyük saygısızlık
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