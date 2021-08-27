Almanya'da aşırı sağcı partiden Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler için çalışmalar sürerken, aşırı sağcı parti AfD'den aday olan Marcel Goldhammer'in kullandığı afiş, hem ülkede hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.

Afişte, Goldhammer'in fotoğrafıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi de kullanılırken, hem Türkçe hem de Almanca olarak "Atatürk de AfD'ye oy verirdi" ifadelerine yer verildi.

Marcel Goldhammer'in, Almanca tercümesine de yer verilen afişi Facebook sayfasından paylaştığı ve daha sonra sildiği iddia edilirken, ne Goldhammer'in ne de AfD'nin resmi sosyal medya hesaplarında afişler bulunmuyor.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Afişlerin kim ya da kimler tarafından hazırlandığı henüz bilinmezken, Almanya'da yaşayan Türk toplumu Atatürk'ü ırkçı gibi gösteren afişlere sert tepki göstererek "Bunu şiddetle kınıyoruz." dedi.