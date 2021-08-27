ABD’den flaş Afganistan mesajı! Saldırıya nasıl yanıt verilecek?

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Afganistan Kabil'de dün düzenlenen ve 13'ü ABD askeri olmak üzere 110 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kirby, toplantıda gazetecilerin "Saldırının ardından ABD ne cevap verecek?" sorusuna da yanıt verdi.

ABD'li Tümgenereal William Hank Taylor'ın açıklamaları şu şekilde:

Elimizdeki imkanlarla buradan insanları çıkarmayı sürdürebiliriz en son ana kadar. Kabil Havalimanı'nda hala 5 bin kişi bekliyor. Merkez Kuvvetler Komutanlığı şu anda tahliye edilen kişileri ABD ve Avrupa'daki farklı yerlere aktarıyor.

Aynı zamanda 6 uçuş 3 bin küsür kişiyi Avrupa'dan ABD'ye uçuracak. Bunun dışında daha fazla kişi de ABD'ye geliyor, onları belirlediğimiz tesislere yerleştiriyoruz. Burada 5 binden fazla ABD askeri var ve risk altındalar. Olabildiğince fazla insanı kurtarmak için uğraşıyorlar, bu çok soylu bir görev.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise şu açıklamalarda bulundu:

Pentagon Dışişleri Bakanlığına da destek olacak. 50 bin Afgan mülteciyi ağırlayabileceğiz. En fazla kapasiteyi sağlayacağız.



SORU - CEVAP



Kaç kişi işlem görecek önümüzdeki birkaç gün boyunca? Kaç kişiyi çıkarabileceğine dair tahmininiz var mı?

ABD'li Tümgenereal Hank Taylor: Kaynaklarımız var. Gerekirse istediğimiz operasyonu yaparız, ihtiyaç duyma halimizde.

Pentagon Sözcüsü John Kirby: Hala planlama aşamasındayız, ayın sonunda bitirmek istiyoruz. Tahliye edilmesi gereken kişileri de kurtarmak istiyoruz. Olabildiğince fazla sivili çıkarmak istiyoruz. Şu anda her gün şu kadar kişiyi çıkaracağız diye bir sayı veremem. Tahliye edilmesi gereken kişileri son ana kadar uçurabileceğiz. Daha önce de yaptığımız gibi, çok adil yaklaştık. Yine daha az bilgi paylaşma ihtimalimiz olabilir, ay sonu yaklaştıkça.

Taliban'ın bu saldırıya dahil olmadığını nasıl söyleyebiliyorsunuz? Bu işe dahil olma ihtimallerini neden katmıyorsunuz?

Kirby: Bir soruşturma yürüteceğiz, hiçbir kesinlik söz konusu değil.

Dün Taliban'la görüşme ihtiyacından bahsetti. Güvenli bölgeyi artırmadan bahsetti. Bu oldu mu acaba?

Hank Taylor: Birçok önlem alındı havalimanında askerlerimiz korumak için, özellikle de Taliban'la irtibat konusunda. Detay vermek istemiyorum ama bunun olduğunu biliyorum.



Dünden beri DEAŞ, Afgan halkını daha da endişelendirdi. Burada yeni bir iç savaş mı başlayacak?

Kirby: Ben bu soruya cevap vermeye çalışmadan önce şunu söyleyeyim; Savunma Bakanlığı olarak başsağlığımızı da ileteyim. Ölenler, yaralananlar oldu. Keşke elimde bir küre olsaydı, geleceği tahmin edebilseydim ama yok öyle bir şey. Bir daha iç savaş ortamı olsun istemiyoruz ama biz burada uluslararası kamuoyuyla irtibat halinde olacağız.

Afganistan'ın komşuları için de bu geçerli. Afgan halkının olabilecek en iyi şeylere sahip olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Başkumandan bunu çok net bir şekilde ifade etti. ABD'nin savaşını bitirmenin vakti geldi dedi. Biz de bu emri uygulamak mecburiyetindeyiz.



Kirby: Bakanlar arası çalışmalarımız sürüyor. Afganistan çok özel bir vaka tabii ki bizi hükümetimizin yürüttüğü çalışmayla da bağlantılı bir anlamda.



En başından itibaren daha böyle bir tehdit bile yokken ortada askerlerimizi korumak en önemli önceliğimizdi. Yukarıdan bile izleme yaptık, birçok çaba harcadık bu konuda. Bu çabanın tamamı yetmedi, bir şekilde yetmedi ve saldırı gerçekleşti. Soruşturma yürüteceğiz ve neyin yanlış olduğunu bulacağız.