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    • Dünya
    • 26.08.2021 22:33
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    • 26.08.2021 22:33
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    Almanya Afganistan'daki tahliyelerini tamamladı: Son uçuş için "acil kalkış" emri verildi

    Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunun Afganistan'dan tahliyesinin tamamlandığını belirtti. Kramp-Karrenbauer, bugün Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sırasında son uçuş için yükleme yapıldığını ve uçağın Alman komutandan gelen "acil kalkış" emriyle hareket ettiğini vurguladı.

    AA
    Almanya Afganistan’daki tahliyelerini tamamladı

    Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yaptığı açıklamada, Alman ordusuna ait son askeri uçak ve birliklerin akşam saatlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaştığını duyurdu.

    Ülkesinin 5 bin 347 kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiğini aktaran Kramp-Karrenbauer, bugün Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sırasında son uçuş için yükleme yapıldığını ve uçağın Alman komutandan gelen "acil kalkış" emriyle hareket ettiğini vurguladı.

    "AFGANİSTAN'DAN ASKERİ TAHLİYE OPERASYONU SONA ERDİ"
    Kramp-Karrenbauer, "Bugün gördüğümüz saldırılar, Kabil'deki tahliye operasyonunun süresinin uzatılmasının mümkün olmadığını açıkça ortaya koydu. Sahadaki güvenlik durumu ve ayrıca Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonraki tahliyelere izin vermemesi bunu imkansız hale getirdi."dedi.

    Kabil'deki Almanya Dışişleri Bakanlığı personeli ve güvenliği sağlayan federal polisler ile tahliyeler için görevlendirilen tüm Alman askerlerin Kabil'den ayrıldığını belirten Kramp-Karrenbauer, bununla ülkesinin Afganistan'dan askeri tahliye operasyonunun sona erdiğini kaydetti.

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    Haberler Dünya Almanya Afganistan'daki tahliyelerini tamamladı: Son uçuş için "acil kalkış" emri verildi
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