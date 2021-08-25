Afganistan vatandaşları Kabil Havaalanı etrafında tahliye umuduyla bekliyorlar! 31 Ağustos trafiği

Afganistan'daki tahliyeler, istenildiği gibi gitmedi. Çeşitli ülkeler, son tarih olan 31 Ağustos'un uzatılmasını istedi. BM İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov ve UNICEF'in Afganistan temsilcileri, Taliban Eğitim Komiseri ile bir araya geldi. ABD de bir kez daha Taliban'la irtibata geçti.

G7 ÜLKELERİ BASTIRIYOR

CIA Başkanı William J. Burns'un Taliban Lider Abdülgani Birader ile Kabil'de gizlice görüştüğü öğrenildi. Görüşmede, Kabil'deki havalimanının kontrolü ve tahliye tarihinin uzatılmasının konuşulduğu kaydedildi. Bu arada G7 ülkelerinin liderlerinin ABD'ye Afganistan'dan çekilme sürecini uzatması çağrısı yapacağı belirtildi.

KOMUTAN KAÇIYOR

Taliban'ın başkent Kabil'in kapısına dayanmasına saatler kala görevden alınan Afganistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Veli Muhammed Ahmedzai, sivil kıyafetlerle havalimanı çevresinde görüntülendi. Ülkeden ayrılmak isteyenlerle birlikte sırada bekleyen General Ahmedzai'nin fotoğrafları sosyal medyada servis edildi. Kullanıcılar, görselleri 'korkak' gibi yorumlarla paylaşıp tepkilerini dile getirdi.

2018'DE SERBEST BIRAKILDI

Taliban'ın en üst düzey siyasi lideri Abdülgani Birader, 2010 yılında Karaçi'de yakalandı. ABD hapse attı! Ancak 2018'de serbest bırakıldı. Şimdi Katar Doha ve Kabil'de siyasi görüşmelerin baş aktörü oldu.