SON DAKİKA: Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı iddiası! İran'dan yalanlama geldi

Rus Haber Ajansı TASS, Kabil'e giden Ukrayna tahliye uçağının kaçırıldığını aktardı.

TASS'ın haberinde Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'a giden Ukrayna uçağının, İran'a uçan kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını bildirdi.

İRAN VE UKRAYNA YALANLADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İran Sivil Havacılık Otoritesi, uçağın Meşhed'de yakıt ikmali yaptığını ve ardından Kiev'e uçtuğunu söyleyerek haberi yalanladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko da haberi yalanlayarak, "Kabil'de veya başka bir yerde ele geçirilen Ukrayna uçağı yok. Yakalanan uçakla ilgili bazı medya organlarında dolaşan bilgiler doğru değil" dedi.

BAKAN YARDIMCISI 'UÇAK RESMEN BİZDEN ÇALINDI' DEMİŞTİ

Yenin, "Uçağımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı, uçak resmen bizden çalındı. Ukraynalıları tahliye etmek yerine uçak İran'a gitti. Sonraki 3 tahliye girişimimiz de başarılı olamadı çünkü vatandaşlarımız havaalanına giremedi" diye konuşmuştu.

Ukrayna, 16 Ağustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynalı 80 kişiyi uçakla ülkeye getirdiklerini duyurmuştu. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynalı 83 kişiyi tahliye ettiklerini bildirmişti.