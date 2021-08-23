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    • Dünya
    • 23.08.2021 10:29
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    • 23.08.2021 11:58
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    Almanya, Afganistan'daki 2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden çıkardı

    Almanya'nın son bir haftada Afganistan'daki 2 binden fazla kişiyi Özbekistan üzerinden tahliye ettiği bildirilirken, Almanya silahlı kuvvetlerine ait uçaklarla 18 seferin yapıldığı belirtildi. Öte yandan eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat'ın Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı. Haberin detayları...

    AA
    Almanya’nın Afganistan’daki tahliye sayısı...

    Almanya'nın Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, geçen hafta aralarında Almanya, Afganistan ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının bulunduğu 2 binden fazla kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan'dan çıkarıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Taşkent Havalimanı'nda gıda ve tıbbi malzemeler temin edilen söz konusu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapılmasının ardından özel uçaklarla Almanya'ya gönderildiği aktarıldı.

    Kabil ile Taşkent arasındaki tahliye uçuşlarının, Almanya silahlı kuvvetlerine ait uçaklarla sağlandığı vurgulanan açıklamada, bu çerçevede şimdiye kadar 18 uçak seferinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaparak, Alman vatandaşlarının Özbekistan üzerinden Afganistan'dan tahliyesi meselesini ele almıştı.

    AFGANİSTAN'IN ESKİ BAKANI ALMANYA'DA YEMEK KURYELİĞİ YAPIYOR

    Öte yandan eski Afganistan İletişim ve Teknoloji Bakanı Sayed Ahmad Saadat'ın Almanya'nın Leipzig şehrinde bisikletli yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı.

        Leipziger Volkszeitung adlı yerel gazetenin haberinde, eski Afgan hükümetinde İletişim ve Teknoloji Bakanı olan Saadat'ın Aralık 2020'de bakanlıktan ayrılarak Almanya'nın Saksonya eyaletine geldiği belirtildi.

        Saadat'ın parası bittiği için Leipzig şehrinde yemek teslimatı firmasında bisikletli kurye olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

        "ŞİMDİKİ HAYALİM, ALMAN TELEKOM ŞİRKETİNDE ÇALIŞMAK"

        Haberde, Saadat'ın şu ifadelerine yer verildi:

        "Şu an basit bir hayat yaşıyorum. Almanya'da kendimi güvende hissediyorum. Leipzig'teki hayatımdan memnunum. Almanca kursuna gidebilmek ve daha fazla eğitim almak için para biriktirmek istiyorum. Birçok iş müracaatında bulundum ama bir sonuç çıkmadı. Şimdiki hayalim, Alman Telekom şirketinde çalışmak."

        Eski bakanın daha önce İngiltere'de ikamet ettiği ve eski Kabil hükümetinden aldığı davetle Afganistan'a giderek bakan olduğu kaydedildi.

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