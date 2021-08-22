Türkiye, Afgan kökenli vatandaşlarını getirmeye devam ediyor

Afganistan'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli'nin Kabil Havalimanı'ndaki izdiham sırasında Türk askerine teslim ettiği eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu İstanbul'a geldi.

Uçaktan iner inmez havalimanında basın mensuplarına konuşan Hafize Mengli, "Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum. Bizler için canlarını siper ettiler" dedi.

GÜNDE 2 SEFER

Mengli, THY'nin tahliye uçağı ile İstanbul'a gelen 160 yolcu arasındaydı. Yine 13 yıl önce Türkiye'ye gelerek Türk vatandaşlığı alan Said ve Cemile Türkgeldi çifti, 13 yıl aradan sonra oğulları Ali'yi evlendirmek için gittikleri Afganistan'da bir kez daha Taliban tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Türkgeldi çifti, evlendirdikleri oğulları ve gelinlerini de yanlarına alarak Türk askeri sayesinde İstanbul'a ulaştı.

MESAJ GÜZEL DEĞİL

Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra dünyaya ılımlı mesajlar veren ve değiştiğini iddia eden Taliban yönetimi, Kabil'e girer girmez yaptıklarıyla dünyayı dehşete düşürdü. Kabil'de, bazı güzellik salonlarının camlarındaki fotoğrafların sprey boya ile tahrip edildiği görüldü. Birçok fotoğraf da kadınların yüzleri görünmesin diye yırtılarak paramparça edildi. Bu hareket Taliban'ın Afgan kadınlarına verdiği korku dolu bir mesaj olarak yorumlandı. CNN televizyonu yayınında konuşan bir Afgan kadın, "Geleceğimi düşünüyorum. Kzlarıma ne olacak diye korkuydorum" diyerek endişesini dile getirdi.