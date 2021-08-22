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    • Dünya
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    • 22.08.2021 12:26
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    İngiltere Savunma Bakanlığı: Afganistan’dan yaklaşık 4 bin kişi tahliye ettik

    İngiltere Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 13 Ağustos tarihinden itibaren yaklaşık 4 bin kişiyi Afganistan’dan tahliye ettiklerini açıkladı. Haberin detayları...

    DHA
    İngiltere: Afganistan’dan 4 bin kişi tahliye ettik

    Bakanlık açıklamasında, İngiltere Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'ndan 13 Ağustos'tan bugüne kadar yaklaşık 4 bin İngiliz ve Afgan sivili tahliye ettiğini ifade etti. Bakanlık tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

    İngiltere Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından dün yaptığı iki ayrı açıklamada tahliyelerde ABD'li ortaklarıyla yakın çalıştıklarını belirterek "Birleşik Krallık, Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası'nı hızlandırırken, Birleşik Krallık'a yerleştirilmeye uygun olan Afganların kaydedilmesini ve tahliye edilmesini sağlamak için İngiliz kuvvetleri yerinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

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