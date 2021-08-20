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    • Dünya
    • 20.08.2021 17:53
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    • 20.08.2021 19:17
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    SON DAKİKA! NATO Genel Sekteteri Stoltenberg: Taliban verdiği sözleri tutmalıdır! Türkiye ABD ve İngiltere teşekkür

    Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki Taliban varlığıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Stoltenberg, Taliban'a "Verdikleri sözleri tutmalıdırlar" diye seslenirken Afganistan'dan tahliyeler için de "Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız." ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekteteri Stoltenberg, Afganistan'daki Türk varlığına ilişkin "Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevde. Şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti." dedi.

    NATO’dan Taliban’a flaş çağrı

    Tüm dünya son bir haftadır Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve bölgeden gelen son dakika gelişmelerini flaş açıklamarı ilgiyle takip ediyor. Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

    24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.

        Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevde. Şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti.

        Şuan tahliyeye odaklandık. Pakistan'a özel bir sorumluluk düşüyor. Hem Afganistan'ın komşusu hem de Taliban'la irtibatı var.

        Tüm müttefiklerin ortak görüşü Taliban'ın verdiği sözü tutması gerektiği. Bunlar, ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş, terör örgütlerine kucak açmama ve kadın haklarına saygı.

            Afganistan'da ne olursa olsun, bu NATO'yu üyelerinin güvenliğini sağlamakta zaafiyete uğratmaz.

            NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı."

            DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI SONRASI ORTAK BİLDİRİ
            NATO Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, NATO'nun Afgan makamlara verdiği tüm desteğin askıya alındığı ifade edildi.

            "TÜM DESTEK ASKIYA ALINDI"
            NATO'nun yayınladığı bildiride, Afganistan'da şiddet olaylarının ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapıldı. Bildiride, NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya alındığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'daki tüm tarafları, kadınların ve azınlık gruplarının anlamlı katılımı da dahil olmak üzere, kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır. Afgan hükümeti, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını korumak; hukukun üstünlüğünü korumak; erişime izin vermek ve Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olarak hizmet etmemesini sağlamakla yükümlüdür."
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            Haberler Dünya SON DAKİKA! NATO Genel Sekteteri Stoltenberg: Taliban verdiği sözleri tutmalıdır! Türkiye ABD ve İngiltere teşekkür
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