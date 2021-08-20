SON DAKİKA! NATO Genel Sekteteri Stoltenberg: Taliban verdiği sözleri tutmalıdır! Türkiye ABD ve İngiltere teşekkür

Tüm dünya son bir haftadır Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve bölgeden gelen son dakika gelişmelerini flaş açıklamarı ilgiyle takip ediyor. Ne diyeceği en çok merak edilen isimlerden biri olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.
24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.