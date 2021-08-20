SON DAKİKA! NATO Genel Sekteteri Stoltenberg: Taliban verdiği sözleri tutmalıdır! Türkiye ABD ve İngiltere teşekkür

NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı."

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI SONRASI ORTAK BİLDİRİ

NATO Dışişleri Bakanları, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantının ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, NATO'nun Afgan makamlara verdiği tüm desteğin askıya alındığı ifade edildi.



"TÜM DESTEK ASKIYA ALINDI"

NATO'nun yayınladığı bildiride, Afganistan'da şiddet olaylarının ve tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapıldı. Bildiride, NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya alındığı ifade edilerek şu ifadelere yer verildi: "Afganistan'daki tüm tarafları, kadınların ve azınlık gruplarının anlamlı katılımı da dahil olmak üzere, kapsayıcı ve temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya çağırıyoruz. Mevcut şartlar altında NATO, Afgan makamlarına verdiği tüm desteği askıya aldı. Gelecekteki herhangi bir Afgan hükümeti, Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmalıdır. Afgan hükümeti, başta kadınlar, çocuklar ve azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını korumak; hukukun üstünlüğünü korumak; erişime izin vermek ve Afganistan'ın bir daha asla teröristler için güvenli bir sığınak olarak hizmet etmemesini sağlamakla yükümlüdür."