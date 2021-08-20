Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 20.08.2021 20:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 20:31
    ABONE OL

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Taliban açıklaması: Müzakere etmeye çalışmalıyız

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele almasının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

    AA
    Merkel’den ’Taliban’ mesajı

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele almasının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrildi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

    Afganistan'daki duruma değinen Merkel, "Taliban'ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek." dedi.

    "TALİBAN İLE MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞMALIYIZ"
    Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız." diye konuştu.

    Rusya'dan Taliban ile görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan'a insani yardım ile ilgili konuları ele alınmasını talep ettiklerini dile getiren Merkel, ABD ve NATO askeri güçlerinin 20 yıl önce Afganistan'a girdiğini anımsattı.

    Merkel, "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık. Bunun açık açık söylüyorum." ifadelerini kullandı.

    "DONBAS MESELESİNİN ÇÖZÜM SÜRECİNDE DURGUNLUK VAR"
    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas meselesine de değinen Merkel, bu meselenin çözüm sürecinde "durgunluğun" yaşandığını belirtti.

    Söz konusu meseleye ilişkin Normandiya Formatı kapsamında (Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa) çalışmaların yoğunlaştırılması yönünde adımlar attıklarını dile getiren Merkel, "Ukrayna halkının barış içinde yaşaması için bu sorunda ilerlemelerin kaydedilmesi amacıyla girişimlerde bulunacağız." dedi.

        Merkel, Donbas meselesine ilişkin Minsk Anlaşmalarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

        Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğine dikkati çeken Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

        "YABANCI PARALI SAVAŞÇILARIN LİBYA'DAN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"
        Merkel, Libya meselesi ile ilgili geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Konferansı'nın düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Libya Konferansı'nın sonuçlarının uygulanması, yabancı paralı savaşçıların Libya'dan çıkarılması ve Libyalılara ülkenin geleceği ile ilgili planlarını serbest şekilde hayata geçirmesine izin verilmesi gerekiyor."

        "NAVALNIY'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİM"
        Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy'nın daha önce tutuklandığını hatırlatan Merkel, bu durumun "karamsar" ve "kabul edilmez" olduğunu söyledi.

        Merkel, Putin ile görüşmede Navalnıy'nın serbest bırakılması talebinde bulunduğunu aktardı.

        Putin ile iklim değişikliği sorununu da ele aldıklarını dile getiren Merkel, bu konuda birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan Putin ve Merkel ile temas!
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Taliban açıklaması: Müzakere etmeye çalışmalıyız
            SON DAKİKA