ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması: Tahliyeler devam edecek

Neden biz hareket ediyoruz? Neden bu askerleri geri çekiyoruz?

Daha önce söylediğim gibi Trump'ın yaptığı bir sözleşme vardı. Bir yıllık süre doldu. Taliban kuzeyde ve güneyde alanları ele geçiriyordu. Ülkenin her yerindeydiler 2 ya da 3 Mayıs'ta kalıyoruz deseydim. İnanır mıydınız? Oğlum Irak'ta savaştı. Siz oğlunuzu gönderir miydiniz? ABD güçlerini yeniden konumlandırmak gerekiyordu. Tahliye süreci başladı.

5 yıl önce karar verseydik bir 10 yıl daha orada kalmamız gerekirdi. Şimdi gördüğünüz sahneler yaşanacaktı. Farklı bir durumdayız. İşler iyi gidiyor.