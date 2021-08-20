ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması: Tahliyeler devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Biden Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Kabil'in erken 'düştüğünü' söyleyen Biden, "Tahliyeler devam edecek" ifadelerini kullandı.
Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KAÇ AMERİKALI KALDI BİLMİYORUZ"
6 bin askerimizi Kabil Havalimanı'na gönderdik. Orada kaç Amerikalı kaldı bilmiyoruz. Askeri varlıklar kullanan Amerikalılar vardı. Yakın eşgüdüm ile çalışıyoruz. NATO ile birlikte çalışıyoruz. Fransızlara yardım ettik. Operasyonlar devam edecek. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız.
"TALİBAN İLE KONTRAK HALİNDEYİZ"
Zorlu koşullar altında çalışıyoruz. Nihai sonucun ne olacağını söyleyemem. Başkomutanınız olarak her kaynağı kullanacağımın sözünü verebilirim. ABD ordusuna duyduğum saygıdan dolayı yapacağım. Taliban ile kontak halindeyiz. Mümkün mertebe sorunları gidermeye çalışıyoruz. Taliban'a şunu söyledik. Güçlerimize yönelik her saldırı güçlü bir tepkiye neden olacaktır. Yanıt veriririz bunu söyledik. Pek çok suçlunun da sokaklara salındığını biliyoruz. Taliban'ın ve DEAŞ'ın yaptıklarını biliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışacağız.
"TALİBAN'A ULUSLARARASI BASKI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Terör saldırılarının ev sahipliği yapmasını istemiyoruz. Afganistan'da NATO ile birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde Johanson ve Merkel ile bir araya geldim. Şu konuda mutabık kaldık. G7 toplantısında eş güdümlü olarak birleşik bir tavır sergilemeliyiz. Mültecilere sağlık ve gıda hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Taliban'a uluslararası baskı yapmaya çalışıyoruz.