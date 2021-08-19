Taliban lideri kim? Örgütün liderlik yapılanması nasıl? İşte Afganistan yönetimini ele alan Taliban'ın en önemli isimleri

Afganistan'ı 1996'dan 2001'e kadar yöneten Taliban'ın kendi içindeki işleyişi ve liderliği örgütün ortaya çıkmasından sonra da gizemini korudu.
ABD liderliğindeki NATO kuvvetlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'daki etkinliğini günden güne artıran Taliban, 15 Ağustos'da başkent Kabil'i de kontrol altına alarak ülkenin mutlak hakimi oldu. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Afganistan'dan ayrılarak bilinmeyen bir yere gitmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı da Taliban militanlarının eline geçti. Haber ajanslarına cumhurbaşkanlığı makamında oturan Taliban üyelerinin fotoğrafları düştü.
Ülkenin tamamını ele geçirerek yeniden dünya kamuoyunun gündemine gelmesi, sert kurallar koyan örgütün yönetim kadrosunun kim olduğu sorularını da beraberinde getirdi.
20 YIL SONRA DÖNDÜ
2001 yılından beri sürgünde olan Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, Afganistan'a döndü.
20 yıldır sürgünde olan Birader, Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a gitti.