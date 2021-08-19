Son dakika: Washington'da Kongre Kütüphanesi yakınında bombalı araç paniği!

Güvenlik güçleri yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, olay yerindeki müfettişlerin cihazın çalışabilir bir patlayıcı olup olmadığını ve aracın içindeki şahsın bir fünye tutup tutmadığını belirlemek için çalıştıkları ifade edildi. Olay yeri, polis araçları ve barikatlarla erişime kapatılırken, yaşanan olaya ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) olaya müdahale ettiği belirtildi.

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