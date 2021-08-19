Son dakika: ABD medyası korkutucu haberi duyurdu! Milyarlarca dolar değerindeki silahlar Taliban'ın elinde

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri medyasının derlediği bilgilere göre, Afganistan'da ülke kontrolünü ele alan Taliban'ın milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatını da ele geçirdiği tahmin ediliyor.
Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.
Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.
Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.
Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.