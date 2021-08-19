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    • Dünya
    • 19.08.2021 15:11
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    • 19.08.2021 15:11
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    Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 59 yaralı

    Pakistan’ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 59 kişi yaralandı. Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan’da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

    AA
    Pakistan’da bombalı saldırı: 3 ölü, 59 yaralı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

    Pencap'ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralıların yol kenarlarında beklediği yer aldı.


    3 KİŞİ ÖLDÜ 59 KİŞİ YARALANDI
    Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.

    Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin bilgi vermedi.

    Şehirde yaşayan Şiiler de patlamaya tepki göstererek, suçluların yakalanmasını ve gereken cezanın verilmesini talep etti.

    Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan'da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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