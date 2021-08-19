Kanada'da bir sapkın 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı! Yıllarca tecavüz...

Haberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.

Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.