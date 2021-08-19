Kanada'da bir sapkın 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı! Yıllarca tecavüz...

CTV'deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Sylvain Villemaire'yi gözaltına aldı.
Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika'dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.
PEDOFİLİ!
Montreal'de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.