Fransa'da sosyal medyayı sallayan görüntü! Aşı karşıtı Fransızlara polis engeli: Markete giremediler

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterileri devam ediyor.
AŞI BELGESİ ZORUNLULUĞU
Buna göre Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.
POLİS ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEYEN AŞISIZ FRANSIZLARI MARKETE ALMADI
Protestolar devam ederken yürürlüğe giren yasanın katı bir şekilde uygulandığını gösteren görüntüler de sosyal medyada yayılıyor.
Paylaşılan bir görüntüde aşısız Fransızların alışveriş yapmak için gittikleri marketlere alınmadığı görüldü.