Fransa'da sosyal medyayı sallayan görüntü! Aşı karşıtı Fransızlara polis engeli: Markete giremediler





Göstericilerden Fransız Müslüman Laurent da 3 yılı aşkın süredir Sarı Yelekli "öfkeli bir vatandaş" olduğunu belirtti. Müslüman olduktan sonra İsa adını alan Laurent, "Bizi bir kategoriye sokmak için 'sarı yelekli' diyorlar, halbuki sadece vatandaşız. Sağlık ruhsatına karşı çıkmak için buradayım. Kamusal hizmetleri kurtarmak ve sarı yeleklilerin 3 yıldır mücadele ettiği her şey için sokaktayım." ifadelerini kullandı.

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