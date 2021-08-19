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    • 19.08.2021 11:06
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    Fransa'da sosyal medyayı sallayan görüntü! Aşı karşıtı Fransızlara polis engeli: Markete giremediler

    Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterileri devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde aşısız Fransızların alışveriş yapmak için gittikleri marketlere alınmadığı görüldü.

    takvim.com.tr
    AA
    Fransa’da sosyal medyayı sallayan görüntü!

    Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterileri devam ediyor.

    AŞI BELGESİ ZORUNLULUĞU
    Buna göre Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

    POLİS ALIŞVERİŞ YAPMAK İSTEYEN AŞISIZ FRANSIZLARI MARKETE ALMADI
    Protestolar devam ederken yürürlüğe giren yasanın katı bir şekilde uygulandığını gösteren görüntüler de sosyal medyada yayılıyor.

    Paylaşılan bir görüntüde aşısız Fransızların alışveriş yapmak için gittikleri marketlere alınmadığı görüldü.

        PROTESTOLARA YÜZ BİNLERCE KİŞİ KATILDI
        Ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getiren yasa, "sağlık diktatörlüğü" biçiminde nitelendirilmiş, Fransa genelinde son 5 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.



        Göstericilerden Fransız Müslüman Laurent da 3 yılı aşkın süredir Sarı Yelekli "öfkeli bir vatandaş" olduğunu belirtti. Müslüman olduktan sonra İsa adını alan Laurent, "Bizi bir kategoriye sokmak için 'sarı yelekli' diyorlar, halbuki sadece vatandaşız. Sağlık ruhsatına karşı çıkmak için buradayım. Kamusal hizmetleri kurtarmak ve sarı yeleklilerin 3 yıldır mücadele ettiği her şey için sokaktayım." ifadelerini kullandı.

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