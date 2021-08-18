İran da büyük Afgan göçüne karşı hamle yaptı: Ülkeye sokmayın

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından yüzbinlerce Afgan ülkeyi terketmek istiyor. Halihazırda binlerce Afgan ülkeden kaçmaya başladı.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına konuşan Kasımi, Taliban'ın ülke yönetimini kontrolüne aldığı Afganistan'daki gelişmeler dikkate alınarak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Afganistan sınırının ciddi kısıtlamalara tabi tutulduğunu ifade etti.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE TALİMAT VERDİ
Kasımi, bu kapsamda Güney Horasan, Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinde konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini kaydetti.
Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.