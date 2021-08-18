İran da büyük Afgan göçüne karşı hamle yaptı: Ülkeye sokmayın

Kasımi, bu kapsamda Güney Horasan, Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinde konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini kaydetti.

Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.