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    • Dünya
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    • 18.08.2021 16:05
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    İran da büyük Afgan göçüne karşı hamle yaptı: Ülkeye sokmayın

    Tahran, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasının ardından büyük Afgan göçüne karşı adım attı. İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Afganistan sınırında konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" yönünde talimat verildiğini açıkladı. Haberin detayları...

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    İran da büyük Afgan göçüne karşı hamle yaptı

    Taliban'ın Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından yüzbinlerce Afgan ülkeyi terketmek istiyor. Halihazırda binlerce Afgan ülkeden kaçmaya başladı.

    İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına konuşan Kasımi, Taliban'ın ülke yönetimini kontrolüne aldığı Afganistan'daki gelişmeler dikkate alınarak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Afganistan sınırının ciddi kısıtlamalara tabi tutulduğunu ifade etti.

    GÜVENLİK GÜÇLERİNE TALİMAT VERDİ

    Kasımi, bu kapsamda Güney Horasan, Sistan-Beluçistan ve Rezevi Horasan eyaletlerinde konuşlu güvenlik güçlerine "İran'a girmek isteyen Afganları engellemeleri" talimatı verildiğini kaydetti.

    Afganistan'ın sınır komşusu İran, 800 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 3 milyon Afgan vatandaşına ev sahipliği yapıyor.

        Taliban'ın ülke yönetimine hakim olmasının ardından birçok Afgan ülkelerinden kaçmaya başlamıştı.

        TALİBAN'IN AFGANİSTAN YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRMESİ

        ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

        Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

        Taliban, Trump yönetimindeki ABD ile 29 Şubat 2020'de imzaladığı barış anlaşması sonrası Katar'ın başkenti Doha'da Afgan hükümetiyle de müzakere gerçekleştirmişti. ABD anlaşma sonrası askerlerini peyder pey çekmeye başlamıştı.

        Müzakere süreci sürerken haziran ayından bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi. Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasının ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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