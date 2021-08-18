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    Delta varyantı, aşıları etkisiz bıraktı!

    Delta varyantı, aşıları etkisiz bıraktı! Yeni Zelanda’da 6 ay sonra bir vaka çıktı. Ülke kapandı

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    Covid-19, küresel felaket olarak tarihe geçti. Mutasyona uğrayan virüs, daha da bulaşıcı hale geldi. Delta varyantı adı verilen yeni tür, aşıları bile etkisiz hale getirdi! Yeni Zelanda'da 6 ay sonra tek bir vaka tespit edildi. Ülkede alarma geçildi. Tekrar tam kapanma geldi.

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