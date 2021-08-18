Delta varyantı, aşıları etkisiz bıraktı!

Covid-19, küresel felaket olarak tarihe geçti. Mutasyona uğrayan virüs, daha da bulaşıcı hale geldi. Delta varyantı adı verilen yeni tür, aşıları bile etkisiz hale getirdi! Yeni Zelanda'da 6 ay sonra tek bir vaka tespit edildi. Ülkede alarma geçildi. Tekrar tam kapanma geldi.

ABD, Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi.

BİONTECH, üçüncü doz aşıya dair ilk verileri FDA'ya sundu.

KRALİÇE Elizabeth'in Balmoral'daki yazlık evinde bir çalışanının testi pozitif çıktı. 95 yaşındaki Kraliçe, özel kalede karantinaya alındı